Mooi kerstcadeau: Perez krijgt bolletjestrui die hij niet mocht dragen door botsing

We keren terug naar de 3e etappe in de Tour. Anthony Perez (Cofidis) bikkelde tegen Benoît Cosnefroy (AG2R) om de bolletjestrui.

Perez had bergop 2 keer de maat genomen van Cosnefroy en had de bolletjestrui daardoor virtueel overgenomen. In de podiumzone lag de bergtrui voor Perez al klaar, totdat Radio Tour plots de opgave van Perez meldde.

De onfortuinlijke Fransman was tijdens een afdaling lek gereden en probeerde in het zog van de Cofidis-auto terug te keren naar het peloton. Maar achter een bocht stonden de ploegauto's (die voor die van Cofidis uitreden) plots stil. De Cofidis-auto moest in de remmen en Perez botste tegen de ploegauto.

Het verdict was zwaar: 2 gebroken ribben, een klaplong, 12 hechtingen in zijn rug, 3 hechtingen in zijn knie, het einde van zijn Tour en geen bolletjestrui.

Cofidis-manager Cédric Vasseur sloeg nu de handen in elkaar met de Tour-organisatie om Perez een bijzonder kerstcadeau te bezorgen. Bijna 4 maanden nadat hij eigenlijk de bolletjestrui om zijn schouders had moeten krijgen, kan Perez dan toch pronken met het kleinood.