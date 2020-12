Hairemans na knuffelverbod: "Zal nu weglopen van teamgenoten na een goal"

Knuffelgedrag op en naast het voetbalveld zal vanaf heden bestraft worden in de Jupiler Pro League. De raad van bestuur van de Pro League werkte een reglement uit met boetes voor spelers en clubs. Sporza sprak met Hannes Van der Bruggen en Geoffry Hairemans. "Het is aan ons, de spelers, om ons daaraan te houden", klinkt het.

Van der Bruggen: "Clubs zullen niet happig zijn om €10.000 uit eigen zak te betalen"

Boetes tot maximaal 10.000 euro in 1A en 5.000 euro in de 1B Pro League. Een knuffel kan een club voortaan een hoop geld kosten. Bovenop die "administratieve vergoeding" - die slechts één keer per club per speeldag kan worden gegeven - kan wel een bijkomende vergoeding gevraagd worden van 750 euro per individueel vastgestelde overtreding. Hoe reageren voetballers daarop? Een goede beslissing? Sporza vroeg het aan Hannes Van der Bruggen (KV Kortrijk) en Geoffry Hairemans (KV Mechelen). Van der Bruggen: "Het was een beslissing die eraan zat te komen en ergens ook logisch is. Als niemand elkaar mag aanraken, snap ik wel dat het op veel weerstand botst als je een groep voetballers op elkaar ziet hangen. Ik had dit wel verwacht." Hoe zullen de voetballers hun emoties na een doelpunt of zege onder controle houden? "Ik denk dat we moeten nadenken over iets alternatiefs. Iets ludieks misschien, dat de mensen er nog eens mee kunnen lachen. Maar we zullen ons aan de maatregelen moeten houden, zoals iedereen dat doet." Welke ludieke acties mogen we zoal verwachten? "Er wordt onder de spelers wel gepraat over de boetes nu, maar over wat we anders kunnen doen nog niet. Maar ik denk wel dat je er een paar kanten mee uitkunt en enkele grappige dingen kan doen. Maar daarover heb ik nog niet echt nagedacht. Een dansje? Ik denk dat niemand mij wil zien dansen", lacht Van der Bruggen.

Ik denk niet dat clubs happig zullen zijn om de boetes van 10.000 euro allemaal uit eigen zak te betalen. Ik denk dat de spelers in de eerste plaats verantwoordelijk zullen worden gesteld. Hannes Van der Bruggen (KV Kortrijk)

Zijn er afspraken binnen de club? Wie zal opdraaien voor de boetes? "De individuele boetes zijn voor de spelers. Maar ik denk ook niet dat clubs happig zullen zijn om de boetes van 10.000 euro allemaal uit eigen zak te betalen. Ik denk dat de spelers in de eerste plaats verantwoordelijk zullen worden gesteld." Een late goal en uitbundige reacties, dat kan duur worden. "Ik denk dat het beter is dat we dan altijd 0-0 spelen. Dan is er geen probleem", kan er nog een grapje af.

Het gesprek met Hannes Van der Bruggen

Hairemans: "Het is dubbel, bij stilstaande fases heb je elkaar ook vast"

"Het heeft twee kanten", zegt Geoffry Hairemans. "Als je scoort, wil je natuurlijk vieren met je collega's en vrienden. Je staat ook de hele tijd dichtbij elkaar, in de muur bij een vrije trap sta je ook niet op anderhalve meter en bij stilstaande fases heb je elkaar ook vast. Maar we begrijpen ook de mensen thuis die dat zien en dan zeggen: "dat mag dan wel". Het is wat dubbel." "We hebben het er vandaag ook weer over gehad in de kleedkamer. Uiteraard wil niemand die 750 euro betalen omdat hij heeft gevierd bij een doelpunt. Het is een beetje abnormaal, maar we zullen het op die manier moeten doen nu." Wat zal Hairemans dan doen als hij een goal scoort? "Van iedereen weglopen, anders heb ik misschien zelf prijs", reageert ook de KVM-speler met een grapje. "Maar het is wel jammer. Stel dat je het winnende doelpunt scoort in de 92e minuut, dan moet je het heel anders vieren."

Hairemans: "Je staat tijdens de wedstrijd de hele tijd dichtbij elkaar"

"We zullen nu gewoon niet vieren"

Een alternatieve manier om te vieren dan? "Er zal gewoon niet gevierd worden dan", gaat Hairemans voort. "Net alsof je niet hebt gescoord. Het zal heel raar zijn, want we weten niet hoe we dan moeten reageren."

"Het haalt de emotie wel wat weg uit het voetbal. Je bent toch altijd blij als je scoort. Nu kan je dat niet zijn en moet je iedereen van je afhouden. Maar het is nu zo en we zijn blij dat we nog kunnen voetballen."

"Maar persoonlijk vind ik het wel wat overdreven dat wij het voorbeeld moeten geven. We worden twee keer per week getest en iedereen die op het veld staat, is negatief. Het is jammer dat het nu net voor de laatste match van het jaar wordt ingevoerd."

"Wie de boetes zal betalen binnen de club, daar is nog niet over gesproken. Maar dat komt nog, al is het eerder de bedoeling om de boetes niet te krijgen. Maar je weet nooit in een moment vol euforie. Maar we zullen nu gewoon zien dat we niet vieren", besluit Hairemans.