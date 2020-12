"She said yes!": Minnen vraagt (tennis)partner Van Uytvanck ten huwelijk

Alison Van Uytvanck en Greet Minnen stappen binnenkort in het huwelijksbootje. Ze vormen al enkele jaren een koppel in het dagelijkse leven en ook op het tennisveld spelen ze geregeld als dubbelpartners.

Op kerstavond kondigde het koppel het grote nieuws aan. Het was Minnen die de vraag stelde. "She said yes!", klonk het in een Instagram-post.