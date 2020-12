Zwitserse rechter annuleert 8-jarige schorsing Chinese zwemmer Sun Yang, zaak weer naar TAS

Een Zwitserse federale rechtbank heeft de dopingschorsing van 8 jaar voor de Chinese zwemmer Sun Yang geannuleerd, zo maakte het hoogste gerechtshof in Zwitserland vanochtend bekend in een persmededeling. De zaak moet nu opnieuw voor het TAS in Lausanne komen. De kans bestaat zo dat de controversiële Sun Yang nog in Tokio kan zwemmen.