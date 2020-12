Zlatan Ibrahimovic keert zijn kar over corona: "Het virus is vreselijk"

Zlatan Ibrahimovic zag de voorbije weken vanuit de Milanese ziekenboeg hoe het geloof in de scudetto toch zoetjesaan begint te groeien in de Italiaanse modestad.

"Je moet de moed vinden om daar van te dromen", zegt de Zweed over de titelambities in een uitgebreid gesprek met de Corriere della Sera.

"Ik kan alleen maar zeggen dat we nog meer willen bereiken. We moeten goed aan 2021 beginnen en we moeten elke wedstrijd aanvatten alsof het de laatste is. We moeten elk moment hongerig zijn."

Met al zijn ervaring is Zlatan Ibrahimovic op en naast het veld hét referentiepunt voor de Milanese kern.

"Of ik gek word als een ploegmakker een pass mist? Uiteraard. Altijd, ook op training. De speler die dan niet boos zou worden, heeft pas een probleem. En wat er dan gebeurt als ik zelf een fout maak? Ik ga nooit in de fout."

"Talent brengt op als je er zorg voor draagt. Je moet keihard werken en opofferingen maken. 90 minuten, dat betekent niets als je niet goed traint."