Vincent Kompany: "Grote kans dat Tau na Nieuwjaar niet meer bij ons is"

Premier League-club Brighton kan alle steun gebruiken in de strijd om het behoud en lijkt daarvoor na Nieuwjaar ook te willen rekenen op Percy Tau. Anderlecht-coach Vincent Kompany bevestigt dat de flankaanvaller wellicht het Kanaal oversteekt na het duel met Beerschot.

"De kans is groot dat we hem na Nieuwjaar niet meer bij ons hebben, al is er nog een kleine mogelijkheid. Ik kan in elk geval zeggen dat ik heel tevreden ben met wat hij hier gebracht heeft, zowel op als naast het veld. Hij is een zonnetje in de kleedkamer en is heel veel waard voor ons", klinkt het.

"Percy zijn attitude is top en ook daarom denk ik dat Brighton hem misschien liever terug zal willen. Maar op dit moment is hij nog een speler van Anderlecht. De match van zondag is nu het enige wat telt voor hem."

Is Anderlecht zelf van plan om nog transfers te doen? Bijvoorbeeld een doelman om de blessure van Hendrik Van Crombrugge op te vangen? "We zijn tevreden over onze kern en we moeten ook voorzichtig zijn. Maar we zijn ook waakzaam als er zich een opportuniteit aandient."

"We gaan zeker geen eerste doelman zoeken. De jonge Bart Verbruggen is ook een talent. Maar misschien halen we wel nog iemand, want als er iets gebeurt met Timon Wellenreuther hebben we wel een probleem."