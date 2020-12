Peter Croonen over knuffelmaatregelen: "Discipline rond voorbeeldfunctie was afgezwakt"

De Pro League kon na de aanhoudende kritiek niet bij de pakken blijven zitten en heeft een reglement uitgewerkt.

"Spelers worden elke week getest en voetbal is emotie, maar het is belangrijk dat we als voetbalgemeenschap beseffen dat we een voorbeeldfunctie hebben", legt preses Peter Croonen uit.

"We zijn blij dat we onze professionele activiteit mogen uitvoeren en we doen dat op een veilige manier, maar die voorbeeldfunctie is belangrijk."

"We hebben vastgesteld dat, ondanks de vele oproepen van de Pro League, de discipline rond die functie afgezwakt was. We willen een duidelijk signaal geven dat ook wij er alles aan willen doen om de derde golf te vermijden."

Er komt dus een boetesysteem op basis van de vaststellingen van de match delegate. "In 1A gaat het over maximaal 10.000 euro per club, in 1B 5.000 euro per club. Die bedragen zullen integraal worden doorgestort aan Tele-Onthaal."

"Bijkomend zullen we individuele boetes van 750 euro opleggen waarbij we vragen dat de clubs die doorbelasten aan de spelers. We vragen hen ook om bij individuele overtredingen alternatieve straffen op te leggen."