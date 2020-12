Nieuwe veldrit in Dendermonde belooft spektakel: "Het wordt apocalyptisch"

Jurgen Mettepenningen was de sterke man achter de veldrit in Wachtebeke, maar wijkt nu dus uit naar Dendermonde.

"Op 1 juli kwamen we plots te weten dat het domein in Wachtebeke van de opbouw tot de afbraak betalend zou zijn. Dat was een zure appel", legt hij de ommekeer uit.

"Plots zaten we zonder parcours, maar op 1 dag viel de beslissing over deze locatie in Dendermonde. Dit gebied speelde al langer in mijn hoofd."

"Het is hier mooi en er is veel ruimte. Het was niet moeilijk om de keuze te maken", zegt de buurtbewoner, organisator én ploegmanager van Pauwels Sauzen-Bingoal.