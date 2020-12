Minstens 11 Europese landen nemen deel aan WK voor vrouwen in 2023

In 2023 zullen voor het eerst 32 landen strijden om de wereldtitel, 8 meer dan tot dusver. Daarvan zullen minstens 11 landen uit Europa komen.

Dat kunnen er zelfs 12 worden, want na de Europese kwalificatiereeks worden in een intercontinentale play-off nog eens drie WK-tickets verdeeld. In 2019 namen nog 9 landen uit Europa aan de eindronde deel.

Australië en Nieuw-Zeeland zijn als de 2 gastlanden automatisch zeker van deelname. Verder levert Azië 6 landen (waaronder Australië), Afrika 4, Zuid-Amerika 3 en Oceanië 1 (Nieuw-Zeeland).

De Concacaf, de bond voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, mag ook 4 landen naar het WK laten gaan. De 3 laatste tickets worden tot slot verdeeld in een intercontinentale play-off.

Het vorige WK stond in de zomer van 2019 op de planning in Frankrijk. De Verenigde Staten verlengden toen hun titel na een zege in de finale tegen Nederland. De Red Flames hopen er in 2023 voor het eerst bij te zijn op een WK.