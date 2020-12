Jan Vertonghen verliest met Benfica in Portugese Supercup tegen Porto

Porto veroverde zijn 22e Supercup op 42 edities. Die van 2020 was eerst in de zomer gepland vlak voor het nieuwe seizoen, maar door corona verhuisde die naar gisteravond. Wel nog in een stadion zonder publiek.



Benfica strandde vorig jaar op de 2e plaats in het kampioenschap achter Porto en verloor ook de bekerfinale van het team van coach Sergio Conceiçao (ex-Standard).

Benfica, met Vertonghen 90 minuten op het veld, liet de kans op revanche liggen. Porto kende weinig problemen met Vertonghen en co. Sergio Oliveira bracht Porto op voorsprong vanaf de stip halfweg de 1e helft. Door de score bleef het nog lang spannend, pas in minuut 90 viel de beslissing langs de Colombiaanse international Luis Diaz.

Benfica, dat in 2019 zijn 8e Supercup veroverde, moest het doen zonder middenvelder Pizzi, die onlangs positief testte op corona. Porto kon dan weer wel rekenen op zijn ervaren aanvoerder Pepe, die verschillende weken out was met een voetblessure en een gezichtsbreuk.