Antetokounmpo mist vrijworp in slotseconde, Tatum is zo de held van Boston

Bij Boston was Tatum zo de held met zijn laatste 3 van 30 punten. De 33 punten van Jaylen Brown deden er natuurlijk ook meer dan toe.

Antetokounmpo kreeg nog 2 vrijworpen om een verlenging af te dwingen, maar hij miste de tweede. Zuur voor de dubbele MVP, die zo zijn 35 punten en 13 rebounds tot niks zag leiden. Zuur ook voor Milwaukee, dat in het begin van het 4e quarter 17 punten achterstand telde.

Milwaukee is met Giannis Antetokounmpo een zelfverklaarde titelfavoriet, maar de Griekse vedette miste in Boston een cruciale vrijworp in de laatste seconde. Zo werd Jayson Tatum de held van de thuisploeg. Met een driepunter - met de hulp van het bord - bracht die ondanks de verdediging van Giannis op 1,5 seconde van het einde Boston 122-120 voor.

De beslissende driepunter van Tatum:

Jayson Tatum en Jaylen Brown zijn goed voor 63 punten voor Boston:

De Heat stranden bij Florida-rivaal Orlando

Nadat gisteren al de Lakers verloren hadden, ging ook die andere NBA-finalist van 2020 onderuit. Miami Heat botste op een verrassend sterk Orlando: 113-107. Evan Fournier had met 25 punten (4 assists en 3 steals) een groot aandeel in de zege, vooral door enkele beslissende korven in money time.

Het was de 6e keer op een rij dat de 2 rivalen uit Florida de competitie tegen elkaar openden, voor de 4e keer in 5 jaar was Orlando het trefpunt. Het staat ondertussen 5-1 voor de Magic.

Bam Adebayo was de man bij de Heat met 25 punten en 11 rebounds. Miami begon aan het 4e quarter met een voorsprong van 4 punten (78-83) en stond ook nog 91-93 voor, maar daarna zag de Fransman Fournier zijn tijd gekomen.