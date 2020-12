60-jarige Walter Roelants rijdt Dakar voor goed doel: "Wil de finish halen"

Een opvallende naam op de deelnemerslijst van de Dakar-rally is de 60-jarige Walter Roelants. De vader van motorcrosser Joel Roelants wil met zijn deelname de stichting To Walk Again in de kijker zetten. "Er zullen zeker moment zijn waarop ik me afvraag wat ik daar zit te doen", zegt vader Roelants aan Sporza.

Joel Roelants raakte enkele jaren geleden verlamd vanaf zijn borst bij een val tijdens de Grote Prijs van Italië. Zo raakte hij in contact met de vzw To Walk Again van Marc Herremans, die mensen met een fysieke beperking opnieuw maximaal wil laten genieten van het leven. "De meeste mensen met een dwarslaesie brengen een paar maanden door in het revalidatiecentrum, maar daarna stopt het", zegt Joel Roelants. "Bij To Walk Again kijken ze al mee vooruit. Op dat vlak zijn ze echt een enorme hulp." "Iedereen kan bij hen terecht en voor veel mensen is dat echt een meerwaarde. Ik heb van mezelf altijd veel levensvreugde gehad, maar als je moeilijk je drive kunt vinden, dan kan To Walk Again echt een enorme steun zijn."

"Ga proberen van elk moment te genieten"

Om To Walk Again in de schijnwerpers te zetten trekt vader Walter Roelants dit jaar op zijn 60e naar de Dakar-rally. "Dat is mijn kans om iets te doen voor hen en de mensen warm te maken voor To Walk Again, want het is echt knap wat zij allemaal doen", verklaart Roelants senior zijn deelname. "Wat ik precies mag verwachten, weet ik niet. Ik heb nog veel vraagtekens, maar ter plaatse zal er wel veel duidelijk worden. Ik wil dit gewoon nog eens meemaken. En als ik het nu op mijn 60e niet doe, dan zal het er nooit meer van komen." "Mijn leeftijd liegt natuurlijk niet. Ik voel dat wel als ik ga trainen. Ik heb hard gewerkt om klaar te zijn, al is het niet te vergelijken met vroeger. Maar je bent maar zo jong als je jezelf voelt."

De grootste miserie zorgt voor de schoonste verhalen. Walter Roelants

"Mijn hoofddoel is om de finish te halen. Ik wil zo hard rijden als ik kan, maar wel veilig. Je moet wel een bepaalde snelheid halen om de auto's voor te blijven, anders kun je veel tijd verliezen."

"Ook het navigeren is niet makkelijk. Als ik te hard rijd, maak ik fouten. Daar ben ik wel een beetje bang voor. Het is continu afwegen. Ik heb er wel veel op getraind en ik merk dat het navigeren makkelijker wordt."

"Stress heb ik niet. Ik kijk er gewoon naar uit. Ik zie graag af, al zullen er sowieso momenten zijn dat ik me afvraag wat ik daar zit te doen. Maar als je het niet probeert, weet je het niet. Het zal sowieso de moeite waard zijn. De grootste miserie zorgt voor de schoonste verhalen. Het is een avontuur en ik ga van elk moment proberen te genieten."

Walter Roelants: "Veel opgaves door de kou, daar ben ik wel van geschrokken"