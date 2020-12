"Zou leuk zijn als een van mijn kopmannen zich tussen of voor Wout en Mathieu zet"

Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout: in het begin van het veldritseizoen verdeelden de kopmannen van Pauwels Sauzen-Bingoal nagenoeg alle prijzen, maar de voorbije weken dikt de zegeteller niet meer aan.

Een verklaring hoeven we niet ver te zoeken: Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn terug van weggeweest en ook Tom Pidcock breekt helemaal door.

Ploegbaas Jurgen Mettepenningen benadrukt toch vooral hoe het mandje van zijn team al stevig gevuld is. "We hebben tot enkele weken geleden het seizoen gedomineerd. Het is een topseizoen", zegt hij.

"Nu zitten we in een mooie periode en het zou leuk zijn als een van mijn kopmannen zich tussen Wout en Mathieu zet of misschien wel voor hen. Dat is een uitdaging en dat is mogelijk."

"Mijn ploeg heeft veel kwaliteiten. We blijven vechten en werken om hen op een dag te kunnen verslaan. Daar ben ik eigenlijk ook van overtuigd."