"Hele team moet naar huis als iemand symptomen vertoont in Dakar-rally"

Mondmaskers worden ook tijdens de race vaste prik. "Om onszelf en andere deelnemers te beschermen. Voor en na de wedstrijd is het ook verplicht in de bivak. In de cabine gaat het wel uit om te kunnen communiceren met elkaar. Want dat is toch wel heel belangrijk."

"We vertrekken zondag in Schiphol met de Nederlandse organisatie. Er wordt van ons een negatieve coronatest gevraagd. Eentje van 8 dagen voor het vertrek en een van maximaal 72u op voorhand. Bij aankomst moeten we ook nog in quarantaine."

“ Op zondagavond kregen we het bericht dat de grenzen sloten van Saudi-Arabië en dat was heel hard schrikken", zegt Jan Van der Vaet. "We dachten dat we niet meer van start konden gaan. Maar dinsdag liet de organisatie weten dat we met een chartervlucht veilig naar Jeddah konden."

De Dakar-rally hing de voorbije dagen nog even aan een zijden draadje, want door de coronacrisis werd alle vliegverkeer naar Saudi-Arabië verboden. Organisator ASO handelde snel en regelde enkele chartervluchten om alle deelnemers nog tijdig in Jeddah te krijgen.

Tom Colsoul: "Ontgoocheld als we geen top 5 halen"

Ook Tom Colsoul vreesde dat de Dakar-rally in het water zou vallen. "Ik dacht even dat het afgelast zou worden, maar organisator ASO heeft alles goed opgelost", weet Colsoul.

"Je leeft er een heel jaar naartoe. 2020 was al een bijzonder jaar. Als Dakar dan ook nog eens zou wegvallen, is het helemaal een verloren jaar."

"De voorbereiding was ook helemaal anders. Normaal doen we in oktober een lange test in Marokko, maar daar konden we nu niet binnen. Uiteindelijk hebben we wel nog 5 wereldbekerrally's kunnen rijden. De laatste 2 WB-rally's waren in Saudi-Arabië. Dat was wel een ideale voorbereiding."

"We hopen dat volgend jaar alles weer normaal zal kunnen verlopen, maar nu zullen we dus voorzichtig moeten zijn om geen besmettingen op te lopen. Want als iemand symptomen vertoont, moet het hele team naar huis. In de auto denken we wel alleen maar aan de koers."



"De ambities? Dat is moeilijk te zeggen over een koers van 5.000 km. Er is snel iets gebeurd. Maar als we geen pech hebben en toch niet de top 5 halen, zal ik toch wel licht ontgoocheld zijn."