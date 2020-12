Wijnants over transfer Maehle: "Druk op sportieve structuur in Genk is enorm"

Met de transfer van Joakim Maehle ziet Genk weer wat miljoenen op de bankrekening komen. Talenten verkopen is broodnodig in het Genkse model, volgens analist Stef Wijnants. "Maar nu zullen ze moeten investeren om die positie in te vullen."

De transfer van Maehle naar Atalanta zou Genk op termijn ongeveer 15 miljoen opleveren. "Maehle heeft dan ook een enorme meerwaarde gehad voor Genk", zegt Wijnants. "De Deen heeft een tweede stel longen, waardoor hij van de 1ste tot de 90ste minuut kon blijven lopen en zo de tegenstander afmatte." "Hij was een van de laatste overblijvers van de Genkse kampioenenploeg. Maehle bleef net zoals Berge en Samatta om in de Champions League te spelen, maar dat werd geen succes. In onze competitie eindigde Genk pas 7e. "Maehle was klaar in Limburg. De Deen wou dan net als zijn ploegmaats weg in de lange zomermercato, maar Genk hield het been stijf. Hij bleef met een enorme kater achter in Genk." "Maehle was mentaal uitgeblust bij Genk en de club voelde dat hem verkopen de beste oplossing was. Met een transferbedrag dat kan oplopen tot 15 miljoen, doet het een heel goede zaak."

Het is niet de eerste keer dat Genk zaken doet met Atalanta. Onder meer Castagne en Malinovski trokken van Limburg naar Bergamo. "Ze hebben blijkbaar een goede verstandhouding met de Italianen", zegt Wijnants. "En de Italianen zijn blijkbaar tevreden over de ingesteldheid van de Genkse spelers. Dat is een pluim voor de werking van Genk. Maehle heeft ook wat het profiel van Castagne, die ze bij Atalanta nog niet echt hebben kunnen vervangen." "Maehle heeft in elk geval de juiste wedstrijdmentaliteit voor de Italiaanse competitie. Hij is tactisch ook sterk gegroeid onder Clement en dat heb je nodig in de Serie A. Zijn loopvermogen en druk naar voor kan hij er nu gaan demonstreren."

"Genk moet positie van Maehle nu invullen"

Genk moet tijdens de wintermercato in actie schieten om het gaatje in de ploeg weer te dichten. "Ze hadden in de zomer al ingespeeld op het vertrek van Maehle met de komst van Munoz", aldus Wijnants. "Maar Munoz staat nu in de driemansdefensie van Genk, terwijl Maehle op de flank speelde." "Dit weekend speelde Uronen op de rechterflank, maar dat is geen optie op de lange termijn. Van den Brom wil Munoz ook in de defensie houden, dus Genk zal die positie met enige urgentie moeten invullen." "Normaal gezien investeert Genk in jonge spelers, die nog even de tijd krijgen om te groeien. Bij zijn komst moest Maehle Clinton Mata nog laten voorgaan op de flank. Nu kunnen ze ook iemand van 20 jaar halen, maar dan is het de vraag of die meteen inzetbaar zal zijn." "Genk zit in elk geval met wat muizenissen achteraan, omdat Dewaest niet meer wil spelen. Tegen Kortrijk werd Kouassi ingeschakeld als verdediger. Als dat op termijn goed lukt, kan Munoz misschien wel op de flank spelen. Maar ik denk niet dat Van den Brom snel het kader van zijn ploeg zal omgooien. Genk heeft dus nood aan bijkomend materiaal. Ze zullen moeten investeren."

