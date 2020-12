Van Aert: "Het zat mee, maar het zat ook goed in mijn hoofd"

"Ik ben enorm blij met de zege", reageerde Van Aert terwijl hij de modder uit zijn ogen wreef. "Ik had natuurlijk wat meeval met die lekke band van Van der Poel, maar dat is ook koers. Soms mag het ook eens meezitten."

"Ik had niet meteen door dat hij een lekke band had. Ik kwam snel terug, maar dat was op een deel van het parcours waar ik goed was. Ik ging er meteen voorbij omdat ik hem niet wou laten rusten. Pas toen ik ineens een groot gat had geslagen, had ik door dat hij pech had. Gelukkig ben ik dus niet bij hem blijven treuzelen."

"In de ronde daarna had ik meteen een halve minuut te pakken. Daarna was het dan mijn focus om geen fouten te maken en op de stukken waar ik mijn kracht kwijt kon echt te trappen. Het was nog wel enorm lastig."