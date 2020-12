Toptalent Florian Wirtz (17) verlengt contract bij Bayer Leverkusen

De 17-jarige Wirtz vierde zijn Bundesliga-debuut in mei en werd in juni (tegen Bayern) de jongste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga, een record dat hij onlangs moest afstaan aan Dortmund-sensatie Youssoufa Moukoko.

In totaal droeg de aanvallende middenvelder al 27 keer het shirt van Leverkusen. Dit seizoen stond hij 11 van zijn 12 gespeelde competitiematchen in de basis, goed voor 2 goals en 4 assists.

"In zijn eerste jaar bij de A-ploeg overtreft Florian alle verwachtingen", klinkt het bij algemeen directeur Rudi Völler. "Als hij zo blijft voortdoen, zal dit het begin zijn van een grote carrière."