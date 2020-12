Ronaldo en Bonucci verontschuldigen zich voor "het slechtste Juventus"

6 zeges, 6 puntendelingen en 1 nederlaag: dat is na gisterenavond de balans van Andrea Pirlo bij Juventus.

Juve viel gisteren tegen Fiorentina snel met z'n tienen en kon geen vuist maken tegen de bezoekers uit Firenze.

"Dit was het slechtste Juventus in het eerste deel van dit seizoen", schreef aanvoerder Leonardo Bonucci na de 0-3-nederlaag op Instagram. "Ik wil me verontschuldigen bij de fans."

"Met deze ontgoochelende prestatie en het onaanvaardbare resultaat hebben we 2020 afgesloten", vulde Cristiano Ronaldo aan.

"Het was een speciaal jaar door de lege stadions, de coronaprotocols, de stevige kalender, ... Maar dat mogen geen excuses zijn. Wij zijn Juventus en we mogen alleen maar het allerbeste eisen."

"Ik hoop dat deze korte pauze ons tot een sterke terugkeer kan inspireren. Het seizoen zit er nog lang niet op en we geloven dat we aan het einde weer kunnen vieren met onze fans."