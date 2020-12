Pro League gaat niet over tot gele knuffelkaart, donderdag volgt "een duidelijk signaal"

De raad van bestuur van de Pro League stak vandaag de koppen bij elkaar na de kritiek van de voorbije dagen over vierende voetballers op het veld en in de kleedkamers.

Onder meer premier Alexander De Croo had opgeroepen om "strikter" om te springen met de richtlijnen en de Pro League wil niet bij de pakken blijven zitten.

Volgens onze informatie liggen na de discussie van vandaag "enkele concrete voorstellen" op tafel, die donderdag tijdens een nieuwe vergadering uitgewerkt zullen worden.

De piste van een gele kaart als bestraffing wordt begraven. "Die komt er sowieso niet, want zo'n kaart is praktisch te moeilijk", horen we.

De Pro League wil wel een "heel duidelijk signaal" geven. "Er zullen maatregelen genomen worden", luidt het.