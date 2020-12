Pro League bespreekt knuffelgedrag: "Geel? Oppassen dat straf zaken niet moeilijker maakt"

Het knuffelgedrag van spelers en entourage op het veld en in de kleedkamer staat niet voor het eerst op de agenda van de Pro League, benadrukt Van Bever: "Het is al bijna elke vergadering besproken, zij het kort of lang."

"Maar het wordt nu meer opgenomen in de media. Daarom gaan we het samen met een paar andere Covid-gerelateerde zaken opnieuw bespreken."

In het begin van het seizoen leek het vieren veel bescheidener te gebeuren, vanwaar die evolutie dan? Van Bever: "Het is altijd al een aandachtspunt geweest, van in het begin van het seizoen. We hebben er ook al heel vaak op gehamerd."

"Die gewoonte bij heel veel spelers, die er al 20 à 25 jaar in zitten, lijkt er blijkbaar toch niet zo makkelijk uit te krijgen. We gaan vandaag bekijken hoe we daar verdere stappen in kunnen zetten."