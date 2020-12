Paracyclist Kris Bosmans zet zijn vrouw in bloemetjes na "onverwacht lange revalidatie"

VIDEO: Bosmans verrast zijn vrouw met concert van Bart Peeters

"Mijn blessure heeft volledig 2020 opgeslorpt"

In het begin was het heel pijnlijk. Hij heeft echt geschreeuwd op zijn bed.

Physical coach Roel Bockstal maakte het vanaf de eerste rij mee. "In het begin was het heel pijnlijk", zegt hij. "Hij heeft echt geschreeuwd op zijn bed. Hij kon niet stappen en zat in een rolstoel. Het was ook heel moeilijk om zijn been te plooien."



"Het was soms moeilijk om Kris uit zijn dal te krijgen, maar als dat lukt, is het een geweldig gevoel. Ik krijg er nu nog kippenvel van."



Bosmans is zijn krachttrainer dan ook heel dankbaar. "Op de moeilijke momenten geeft hij me een duw om ervoor te gaan. Ik wil er alles aan doen om op de Paralympische Spelen te geraken en er een medaille binnen te halen."