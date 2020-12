Nantes klopt aan bij Domenech, omstreden voorzitter past voor Weiler

De deal is nog niet geofficialiseerd, maar persagentschap AFP weet het zeker: Nantes gaat in zee met Raymond Domenech. Opmerkelijk, aangezien Domenech al 10 jaar zonder opdracht zit.

Domenech was op het WK van 2010 in Zuid-Afrika coach bij Les Bleus, maar dat werd een klein drama. Na onder meer een spelersstaking in het trainingsoord in Knysna volgde toen een vroegtijdige uitschakeling in de groepsfase (1 op 9).

Voor Domenech wordt het de eerste opdracht bij een club sinds zijn ontslag bij Olympique Lyon in 1993. Met zijn 68 jaar heeft hij overigens de leeftijdslimiet van de Franse profliga LFP overschreden en dus moet er nog een uitzondering gevraagd worden.

Nantes speelt vanavond bij Lyon, morgen zou de komst van Domenech afgerond zijn. Dat betekent dat Nantes dus niet de kaart van René Weiler trekt.

De Zwitserse ex-coach van Anderlecht zou dicht bij een overeenkomst gestaan hebben met de Franse club, maar voorzitter Waldemar Kita zou zijn staart hebben ingetrokken.

De preses ligt onder vuur voor zijn beleid, waarin makelaar Mogi Bayat een zeer prominente rol vertolkt. De invloed van Bayat op de spelerslijst van Nantes is erg groot. Met de komst van Weiler zou Kita geen extra olie op het vuur hebben willen gooien.