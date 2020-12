In onze volleybalcompetitie heeft Maaseik zijn inhaalwedstrijd bij Menen gewonnen. Maaseik was met 0-3 duidelijk te sterk bij de seizoensrevelatie. Menen had de eerdere ontmoeting gewonnen. 10 dagen geleden werd het 2-3 in Limburg. In de stand bedraagt de kloof tussen nummer 2 Maaseik en nummer 3 Menen nu 6 punten.