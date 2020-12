LA Clippers zetten LA Lakers meteen met voeten op de grond

Voor het burenduel met de Clippers kregen de Lakers zoals de traditie het wil hun kampioenschapsring van het seizoen 2019-2020 officieel overhandigd.

Normaal gebeurt dat in een bomvolle zaal, maar nu bleef het Staples Center door corona nog steeds leeg. Al was er wel een korte ceremonie met zoomende familie/vrienden. De Lakers beloofden hun 17e titel - 10 jaar na de vorige - pas te vieren wanneer de fans weer in het stadion zitten.

Amper 72 dagen nadat LeBron James en Anthony Davis de Lakers in de finale voorbij de Miami Heat hadden gestuwd in de NBA-bubbel in Disney World, moesten ze alweer aan de bak. Hun stadsgenoot was evenwel niet van plan om zomaar mee te werken aan het feestje.