Intermarché-Wanty Gobert als Belgisch team in WorldTour: "We zijn er klaar voor"

Bourlart: "Vaste waarde in de WorldTour worden"

Intermarché-Wanty Gobert reageert opgetogen met de promotie. "We zijn er klaar voor", zegt algemeen manager Jean-François Bourlart.

"Ik ben ervan overtuigd dat we een vaste waarde zullen worden in de WorldTour zoals BMC en CCC dat ook waren."

"We hadden met ons project de ambitie om op een dag de stap naar de WorldTour te zetten. Het was wachten op het goede moment, de structuur moest er klaar voor zijn en onze partners moesten bereid zijn om ons te volgen."

"We zijn vandaag dus heel trots om het project van Jim Ochowicz en Gavin Chilcott over te nemen. Met hun lange ervaring zullen we alles in werking stellen om de continuïteit van ons project in de WorldTour te verzekeren."