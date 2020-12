Geen sporen van alcohol of drugs gevonden in bloed van Maradona

De bijkomende expertise werd opgelegd door het parket van San Isidoro om na te gaan of er geen fouten zijn gemaakt bij de behandeling van Maradona. Tegen de behandelende chirurg loopt namelijk een onderzoek wegens onvrijwillige doodslag.

Toxicologische analyses brachten wel sporen van meerdere medicamenten in zijn lichaam aan het licht. "Maar wat we niet vonden in zijn bloed, is minstens even belangrijk", zegt een onderzoeker. "Hij heeft bij zijn opname geen medicatie voor zijn hartproblemen gekregen."

Uit de autopsie bleek eerder dat Maradona overleed aan een acuut longoedeem, chronisch hartfalen en cardiomyopathie, een aandoening aan de hartspier.