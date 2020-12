Emma Meesseman: "Liever Sportploeg van het Jaar dan Sportvrouw van het Jaar"

"Eigenlijk had ik 2e basketbalspeelster moeten zijn die Sportvrouw is"

"De titel van Sportvrouw van het Jaar heeft niets veranderd aan mij", opent Emma Meesseman. "Het is natuurlijk wel een mooie erkenning, maar het is niet dat ik ermee in de spotlights wil staan."

"Als ik moet kiezen tussen Sportploeg van het Jaar en Sportvrouw van het Jaar, dan kies ik voor het eerste. Ik ben een ploegspeelster en ik vind het leuker om die prijs te delen met elkaar. We hebben de voorbije jaren zo hard gevochten voor elkaar bij de Belgian Cats, met mooie resultaten als gevolg."

Meesseman heeft wel geschiedenis geschreven als Sportvrouw van het Jaar, want ze is de 1e basketbalspeelster die die onderscheiding heeft gekregen.

"Maar als ik kijk naar de Belgian Cats, denk ik niet dat het de laatste keer zal zijn dat een basketbalspeelster de trofee van Sportvrouw van het Jaar zal winnen."

"Ik ben blij dat ik de spits heb mogen afbijten, maar eigenlijk had ik de 2e basketbalspeelster moeten zijn die die prijs kreeg. Ann Wauters had in het verleden ook al Sportvrouw van het Jaar moeten zijn."