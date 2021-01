De Cauwer over Alpecin-Fenix in 2021: "Beter dan heel wat WorldTour-teams"

"Maar ze zijn ook sterk in de breedte, hebben een mooi middenveld. Het blijft vooral een ploeg voor het eendagswerk, maar als je iemand wil aantrekken die top 5 in een grote ronde kan rijden, dan ben je de helft van je budget kwijt. Dat is dus niet simpel."

"Toch is het een uitgebalanceerde ploeg. Geen WorldTour, maar beter dan heel wat andere WorldTour-teams. Eigenlijk is er nog nooit zo'n sterke procontinentale ploeg geweest. Het is uitzonderlijk dat ze zo'n kopman hebben. Wie heeft zo'n topper op dat niveau?"

In het verleden was het vooral "de ploeg van Mathieu van der Poel". "Dat is nu een beetje minder, al zal het toch nog altijd rond hem draaien. Hij staat in voor 50% van de topsuccessen van de ploeg. Minstens!"

"Er zit nog rek op Philipsen en dat zal er eerder bij Alpecin uitkomen"

"Tour en dan meteen Spelen wordt niet makkelijk voor Mathieu"

Alpecin-Fenix mag met zijn transfers dan wel versterkt zijn in de breedte, toch komt het grootste deel van de druk nog altijd op de schouders van Mathieu van der Poel.

In 2021 probeert hij eerst wereldkampioen veldrijden te worden, wil dan uitblinken in de voorjaarsklassiekers, stapt vervolgens over naar de mountainbike met het oog op goud op de Spelen. Maar vlak voor die Spelen pikt hij wel nog eerst de Tour de France mee.

"Mathieu onderscheidt zich van veel andere renners door die polyvalentie, maar toch zal het niet makkelijk worden", denkt José De Cauwer. "Hij is dé favoriet voor goud in Tokio, maar het wordt een zwaar deelnemersveld. Je moet goed voorbereid zijn en juist dat is moeilijk."

"Het is nog altijd de bedoeling dat Mathieu de Tour uitrijdt, als we ervan uitgaan dat de combinatie met de Spelen mogelijk blijft. Hij kan er wel wat ritten uitkiezen en af en toe een rustdag nemen. Hij zal misschien aan groen denken, maar zeker dit jaar nog niet. Mocht ik zijn raadgever zijn, zou ik hem dat ook afraden, want je zet er de Spelen mee op het spel. Voor groen moet je elke kans grijpen om punten te pakken, moet je risico's nemen."

"De conclusie is dat Alpecin-Fenix voor 2021 stevig versterkt is en het succes niet alleen van Van der Poel moet en zal komen. Voor jongens als Merlier of Philipsen is het juist in hun voordeel dat ze samen met Van der Poel in de ploeg rijden."