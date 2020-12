Ann Wauters bedankt kinesist Lieven Maesschalk: "Jij steunt me in mijn dromen"

De Warmste Week staat dit jaar helemaal in het teken van "er zijn voor elkaar". Belgian Cat Ann Wauters twijfelde geen moment om haar kinesist Lieven Maesschalk in de bloemetjes te zetten, bij wie ze al sinds vorig jaar revalideert voor haar knieprobleem. "Hij trekt me er altijd op een positieve manier door."

VIDEO: "Hij had me net afgepeigerd"

"Mijn oplossing bij twijfel? Hard werken en trainen"

Ann Wauters is een coryfee van het (Belgische) vrouwenbasketbal, maar de vele oorlogen op het veld hebben hun tol geëist op haar lichaam. Toch is Wauters op haar 40e nog vastberaden om een rol te spelen in Tokio. Met haar olympische droom in het achterhoofd werkt ze zich wekelijks in het zweet in de kinepraktijk van Lieven Maesschalck. "Het is een pittig jaar geweest, dat kunnen we niet ontkennen", zegt Wauters. "Ik heb het bij momenten moeilijk gehad en fysiek was het soms heel zwaar. Dan begin je ook te twijfelen. Mijn oplossing? Hard werken en trainen geven me altijd een goed gevoel."

Waarom zou ik klagen als mijn knieën af en toe wat pijn doen. Ann Wauters

Wauters kan altijd bij Lieven Maesschalck terecht voor een opkikker. "Ik heb hier vooral geleerd om niet te focussen op mijn beperkingen, maar te kijken naar wat er wel mogelijk is. Een positieve boodschap dus." "De documentairefilm Rising Phoenix (over 9 paralympische atleten, red) heeft me heel hard geraakt. Het is heel bewonderenswaardig om te zien hoe mensen met een fysieke beperking hebben gevochten om op de Spelen te zijn. Daar wil ik me aan optrekken. Waarom zou ik klagen als mijn knieën af en toe wat pijn doen."

"Je hebt me geholpen in momenten van twijfel"