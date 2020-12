"Voorzittersverkiezing volgende maand kan toekomst Messi bepalen"

Ondanks dat indrukwekkende record is Messi volgens velen bezig aan zijn meest wisselvallige seizoen tot nu toe. Maar daar is Van Vaerenbergh het niet helemaal mee eens.

“Daar was hij eerst nukkig over, maar intussen heeft hij zich er al even bij neergelegd”, zegt Michael Van Vaerenbergh.

Ook in misschien de meest woelige maanden van zijn carrière schrijft Lionel Messi dus geschiedenis. Afgelopen zomer wou hij vertrekken bij Barcelona, maar de (torenhoge) afkoopclausule in zijn contract verhinderde dat.

Kersttripje naar Argentinië

“Of dat helemaal volgens de coronaregels is, is maar de vraag. Maar het is Messi natuurlijk. En misschien was hij daarom wel zo goed gisteren, met dat vooruitzicht”, lacht Van Vaerenbergh.

Messi én Barcelona speelden tegen Valladolid hun beste match van het seizoen. Behalve z’n goal was de Argentijn ook betrokken bij de andere Catalaanse doelpunten. “Vooral z’n pass die de 0-2 inleidde was subliem."

Volgende maand nieuwe voorzitter

“Het is toch al een waanzinnig record. De tweet van Gary Lineker illustreert dat mooi: wie ooit beter wil doen, moet 15 jaar lang gemiddeld 43 goals per seizoen maken voor één club.”

“Het zal hem niet bij Barcelona houden. Of hij nu 644 goals heeft of 750, dat maakt geen verschil. Veel liever wil Messi nog eens een prijs winnen als de Champions League.”

Het record van gisterenavond zal geen rol spelen in de beslissing over zijn toekomst, zo meent de commentator van Eleven Sports.

De kans dat Messi na dit seizoen vertrekt blijft dus heel groot? “Eén kandidaat, Victor Font, wil Messi zeker houden. Als hij het haalt, zou Xavi trainer worden, en in Spanje wordt er geroddeld dat Messi een akkoord heeft met Xavi om in dat geval te blijven. Maar dat blijft speculatie natuurlijk.”

“Na het vertrek van Josep Bartomeu is Barcelona een stuurloos schip en zit het financieel in zware problemen. Verschillende kandidaat-voorzitters hebben al laten verstaan dat Messi eigenlijk moet vertrekken, hij weegt financieel te zwaar.”

De rol van Ronaldo

Wie ook nog een rol kan spelen in zijn beslissing, is eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo. “Die heeft het wel al waargemaakt bij verschillende clubs: Manchester United, Real Madrid en Juventus."

"Messi denkt nu misschien op z’n 33e dat hij daar ook eens werk moet van maken, uitblinken bij verschillende clubs. Zodat hij de kritiek dat hij het maar bij één club zou kunnen niet meer hoeft te horen.”

Terug dan naar dat indrukwekkende getal van 644 goals. “Het doet je nadenken over welke records hij al had én welke hij misschien nog kan breken. Maar daarbij viel me een record op dat hij waarschijnlijk nooit zal halen: dat van meeste goals in 1 competitiematch in Spanje.”

“Dat staat op naam Laszlo Kubala, die ook voor Barcelona ooit 7 keer scoorde in 1 match (in 1952 tegen Gijon). Messi maakte er al eens 5 in de Champions League tegen Leverkusen. In de competitie raakte hij “niet verder” dan 4. Dus die 7, dat zal hem waarschijnlijk nooit lukken.”