Voorstel: te weinig spelers = 5-0-nederlaag

"Bij de Pro League ligt het voorstel op tafel om vanaf 1 april geen wedstrijden meer uit te stellen", wist Peter Vandenbempt te vertellen in de talkshow.

Op die manier wil de Pro League vermijden dat de play-offs in het gedrang komen. De laatste weken wordt minstens een wedstrijd per speeldag uitgesteld. Dat leidt tot extra midweekvoetbal, ook in deze kerstvakantie.

Beerschot moet tijdens de winterstop nog 2 matchen inhalen, Eupen zelfs 3.

Op 18 januari praat de Pro League over de maatregel tijdens de algemene vergadering.