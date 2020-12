Voorlopig geen profclubs met licentieproblemen: "Maar moeilijke maanden komen er nu aan"

"Ploegen zijn al hun verplichtingen nagekomen"

"Uiteraard hebben de ploegen ook gebruik kunnen maken van alle steunmaatregelen die getroffen zijn door de overheid. Die maatregelen hebben we ook in aanmerking genomen."

"De clubs hebben al het mogelijke gedaan om hun verplichtingen na te komen. In dit geval moesten ze alles wat moest betaald worden in orde brengen. Dat gaat dan om spelerslonen, RSZ en BTW-verplichtingen."

De voorbije weken vond een tussentijdse controle plaats van de licenties van de profclubs. Wat is het verdict? "Het ziet er heel positief uit, want vermoedelijk zal geen enkel team een transferverbod krijgen", vertelt licentiemanager Nils Van Brantegem.

We keren terug naar april: 7 Belgische profclubs kregen toen geen licentie van de licentiecommissie. Standard, Oostende, Moeskroen en Lommel slaagden er toch nog in om een licentie te pakken te krijgen. Roeselare en Virton niet, terwijl Lokeren failliet ging.

Uit de zomertransferperiode is gebleken dat de inkomsten gigantisch naar beneden zijn gegaan. Clubs die transfergeld nodig hebben om hun budget in evenwicht te brengen, kunnen dat mogelijk in de beoordeling van hun dossiers voelen.

Ziet het er dan ook goed uit voor het echte examen in maart? Dan worden de licenties toegekend aan de profclubs of niet. "Ik denk dat we daar nog heel voorzichtig moeten over zijn", zegt Van Brantegem.



"De moeilijke maanden voor de clubs komen er nu aan."

"Clubs kunnen minder spelers verkopen aan het buitenland. Ploegen die transfergeld nodig hebben om hun budget in evenwicht brengen, kunnen dat dan misschien wel voelen in de beoordeling van hun dossiers in maart."