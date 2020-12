Vital Borkelmans geeft Luc Nilis job als assistent bij Jordanië

Tot over enkele weken leek het erop dat Luc Nilis spitsentrainer bij Anderlecht zou worden, maar die deal sprong op het laatste moment af, waardoor de fijnbesnaarde ex-aanvaller elders naar werk moest zoeken.

Dat werk vond hij snel, met name in Jordanië. Daar is Vital Borkelmans al een paar jaar trainer van de nationale ploeg, met behoorlijk succes. Borkelmans ziet in zijn oude ploegmaat een gedroomde assistent.

Nilis en Borkelmans kennen elkaar al lang, voornamelijk van bij de nationale ploeg, waar ze in de jaren 90 samen aan 2 WK's deelnamen.