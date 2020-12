Vanheusden steunt Montanier: "Mijn coach in goede en slechte tijden"

Standard is in vrije val met 3 nederlagen op een rij en 4 op 21. De laatste zege van Standard dateert van 1 november. Dan is het bijna een wetmatigheid in het voetbal dat de trainer in vraag gesteld wordt.



Dat gebeurt bij de Luikenaars ook, maar de coach kan rekenen op steun uit de kleedkamer. Zinho Vanheusden is zelf geblesseerd, maar de mening van de kapitein zal bij het bestuur misschien toch meespelen.