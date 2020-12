Thibaut Courtois neemt z'n 3e Trofee Zamora in ontvangst als beste keeper in Spanje

De Spaanse sportkrant Marca bekroont de prestatie met de Trofee Zamora. Courtois krijgt de prijs al voor de 3e keer in zijn carrière. Als doelman van Atletico won hij de trofee al in 2013 en 2014.

Real Madrid kroonde zich vorig seizoen tot landskampioen en daar had Thibaut Courtois een groot aandeel in. Slechts 20 keer (in 34 matchen) moest hij zich een keer omdraaien. Geen enkele doelman deed beter in Spanje.

Povere topscorer Lionel Messi

Thibaut Courtois was niet de enige die een prijs kreeg. Lionel Messi ontving de trofee voor de topschutter in de Primera Division, voor de 7e keer in zijn carrière al.

De Argentijnse sterspeler van Barcelona maakte er vorig seizoen 25 in 33 matchen. Povertjes voor Messi, die in het seizoen 2011-2012 maar liefst 50 keer (in 37 matchen) scoorde.



Real-spits Karim Benzema maakte er vorig seizoen 21, Gerard Moreno van Villarreal eindigde op de 3e plaats met 18 goals.