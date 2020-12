Speler van het Jaar Lewandowski: "Niet aan dezelfde tafel als Messi en Ronaldo"

Voor de 32-jarige Robert Lewandowski was 2020 een echt boerenjaar. Met Bayern veroverde de Pool onder meer de Duitse titel, de Duitse beker en de Champions League.

Lewandowski kroonde zich ook tot topschutter in de Bundesliga (met 34 goals) en in de Champions League (15 goals).



Door die prestaties versloeg hij Messi en Ronaldo in de strijd om de FIFA Speler van het Jaar-trofee. Maar Lewandowski wil zich niet vergelijken met de Argentijn en de Portugees.

2 jaar geleden zei Antoine Griezmann dat hij "aan dezelfde zit als Messi en Ronaldo." Zit Lewandowski ook aan die tafel?

"Messi en Ronaldo zitten al jarenlang aan dezelfde tafel, waardoor het onmogelijk is om je met hen te vergelijken. Ik vind niet dat ik naast hen mag zitten. Misschien kan ik hen wel eens uitnodigen om aan mijn tafel te komen eten", lacht Lewandowski in een gesprek met France Football.

Lewandowski geeft wel toe dat zijn cijfers knap zijn. "Als je naar mijn doelpuntentotaal kijkt van de voorbije jaren, dan kan je niet zeggen dat ik slecht ben qua rendement."