Pro League over lockdownfeestje: "Onaanvaardbaar, Cercle Brugge moet streng optreden"

Niet alleen voetballers van Westerlo en KV Oostende hebben de coronamaatregelen aan hun laars gelapt. Gisteren raakte bekend dat enkele Cercle-spelers hetzelfde hebben gedaan in hun vrije tijd.

"Dat vinden we niet kunnen", is Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever duidelijk. "Knuffelen kan je onbewust doen, feestjes organiseren of bezoeken niet. Onaanvaardbaar is het."



"Ook onze spelers hebben de verantwoordelijkheid om zich aan de wet en de regels te houden. Vorige week hebben we Westerlo en Oostende gevraagd om streng op te treden. Dat gaan we nu ook doen bij Cercle Brugge."



"Het wordt alvast een van de thema's op de Raad van Bestuur morgen. Ook de vieringen en het gejuich zullen we bespreken", geeft Van Bever mee.