NBA-seizoen in 3 punten: kerstmatchen, Lakers voor 18e titel en geen Disney World meer

1) Wie doet de LA Lakers iets?

Een andere titelpretendent is Milwaukee, met tweevoudig MVP Giannis Antetokounmpo op het parket. Brooklyn zal dan weer zijn topduo Kevin Durant/Kyrie Irving in stelling brengen. Tot slot wil ook verliezend finalist Miami voor vuurwerk zorgen.

Doel van de Lakers is om alleen recordhouder te worden met 18 titels. LeBron James en zijn ploegmaats mogen weerwerk verwachten van onder meer de LA Clippers, die vannacht al meteen oog in oog staan met de Lakers.

2) Waarom begint de NBA nu?

Normaal gezien begint het seizoen in de herfst, maar daar stak de coronapandemie een stokje voor. Omdat de finale nog plaatsvond in oktober, gaat de competitie twee maanden later van start.

3) Hokken de teams weer samen in Disney World?

Het voorbije seizoen werd afgewerkt in een grote bubbel in Disney World in Florida. Op verzoek van de spelers vinden de matchen weer gewoon in de eigen arena's plaats. Ze hadden geen zin om opnieuw wekenlang hun familie te moeten missen.



De teams zullen 72 wedstrijden spelen in het reguliere seizoen, opnieuw met uit- en thuismatchen. Om extra verplaatsingen te vermijden, zullen ze regelmatig twee dagen op een rij dezelfde affiche in dezelfde zaal afwerken.

Alleen de Toronto Raptors kunnen niet in hun thuisstad spelen. Aangezien de grenzen van de Verenigde Staten gesloten zijn voor niet-essentiële verplaatsingen zal het Canadese team zijn thuiswedstrijden spelen in Tampa Bay (Florida).





Het seizoen eindigt ten laatste op 22 juli. Een dag later gaan de Olympische Spelen in Tokio van start.