Kim Huybrechts stunt op WK darts: "Ik voel dat dit mijn toernooi wordt"

Huybrechts en White waren heel erg aan elkaar gewaagd. De Belg noteerde een gemiddelde van 101,56 per drie darts tegen 102,86 voor White. Maar Huybrechts maakte het verschil bij het uitwerpen: daarin was hij met 47,37% duidelijk de betere dan White die slechts 25% van zijn uitworpen lukte.

In de vierde set ging het lange tijd gelijk op. Huybrechts kon bij 1-1 als eerste breaken, maar met de zege in zicht miste hij een matchdart. White profiteerde en kwam terug tot 2-2, maar met een 180 op een uitstekend moment zette Huybrechts de Engelsman met de rug tegen de muur in de beslissende leg.

Huybrechts toonde zich beter op de dubbels dan White en pakte met 3-1 en 3-2 de eerste twee sets. In set 3 begon de machine van Huybrechts wat te sputteren. White, de nummer 10 van de wereld, profiteerde optimaal en knokte zich terug in de wedstrijd met een 3-1-setwinst.

"Ik heb nog nooit zo veel getraind als het voorbije jaar"

"Ik ben dolgelukkig", reageerde een opgeluchte Huybrechts na de wedstrijd. "Dit zijn de wedstrijden waar je zo hard voor werkt, een heel jaar lang. Ik heb nog nooit zo veel geoefend als het voorbije jaar. Ik heb er alles aan gedaan om weer mijn beste niveau te halen."

"Als dat harde werk dan ook nog zijn vruchten afwerpt op het grootste podium van allemaal, dan is dat een enorme opluchting. Hier heb ik zo hard voor gewerkt. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld als nu, ik voel dat dit mijn toernooi wordt."



"Ik voelde me heel goed in het begin en ik domineerde de partij. Maar in de derde set werd ik plots bloednerveus. Ik heb mezelf dan gekalmeerd en heb misschien ook wel het nodige geluk gehad, maar finaal heb ik mijn kansen zelf ook gegrepen."

Even over en weer naar België zit er door de extra coronamaatregelen niet in. . "Wel jammer dat we niet naar huis kunnen en we verplicht zijn om de volgende dagen hier te blijven, maar ik ga nu even genieten van de overwinning en oefenen voor de volgende wedstrijd."