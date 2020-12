Kerstactie Pro League: koop ongewassen shirt of date met Peter of Aster

In het aanbod zitten de gesigneerde en gedragen truitjes van alle spelers in de Jupiler Pro League en de 1B Pro League. Tijdens het kerstvoetbal komend weekend (speeldag 19) dragen alle voetballers in 1A een speciaal shirt, met daarop het logo van Younited Belgium.

In 1B gebeurde het voorbije weekend al een gelijkaardige actie. Na het laatste fluitsignaal worden de shirts gesigneerd, opgehaald en (ongewassen, maar gedesinfecteerd) geveild voor het goede doel.

Deze gesigneerde truitjes worden nadien online te koop aangeboden via het veilingplatform MatchWornShirts.

Behalve de shirts zijn er opnieuw enkele specials te veil, zoals onder meer een dag achter de schermen bij een voetbalcommentator, als daar zijn de Sporza-mannen Aster Nzeyimana of Peter Vandenbempt. Ook "een inspirerend gesprek met succescoach Roberto Martinez" of gesigneerde shirts van Borussia Dortmund, Wolfsburg én de Rode Duivels staan in de aanbieding, naast nog vele andere voetbalzaken. (lees voort onder video)