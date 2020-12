Iker Casillas is weer thuis en gaat werken voor Real Foundation

Casillas kwam in 1990 bij de clubjeugd, in 1999 debuteerde hij op zijn 18e in de A-kern om jarenlang nummer 1 te blijven. In 2015, na wat strubbelingen met coach José Mourinho, verkaste hij naar Porto, waar hij succesvol bleef. Sinds een hartaanval in voorjaar 2019 kwam hij niet meer aan spelen toe, al bleef hij deel uitmaken van de A-kern van Porto.

In de zomer zette hij definitief een punt achter zijn carrière, de volgende stap is dus een rentree naar zijn geliefde Real. "Iker is als onze beste doelman ooit een legende van Real Madrid, die staat voor de waarden van onze club", klinkt het in de mededeling van Real. "We zijn dan ook heel blij om een van onze grootste aanvoerders weer te mogen verwelkomen."

Met de Real Madrid Foundation wil de club een bijdrage leveren aan de maatschappij, onder meer door de oprichting van sportscholen wereldwijd. (lees voort onder tweet)