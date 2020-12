Extra Time: "Met 30 punten blijf je er nu misschien niet in & de "vervalste" kalender"

Heel spannend onderaan: "30 punten gaat nu misschien niet genoeg zijn"

Vandenbempt vindt niet dat het een nivellering naar beneden is: “Van alle ploegen die daar staan hebben we al best goeie dingen gezien.”

Blessures en de drukke kalender? "Er is geen alternatief"

woord “vervalst” in de mond. Vandenbempt beaamt: “Maar er is geen alternatief.”

De kalender is en blijft enorm overbelast. Zo zijn er in januari 6 matchen voor wie dan nog niets moet inhalen. Iedereen voelt zich een beetje benadeeld. Zo klaagde Genk-coach John van den Brom aan dat zijn team

"Maar het kan toch bijna niet anders dat spelers zich in deze loodzware tijden extra moeten verzorgen en dat niet iedereen dat altijd even goed doet.”

Op het kwartier in Club-Gent viel Vadis Odjidja zonder contact uit met een hamstringblessure. Ligt dat aan de drukke kalender of aan Vadis? Vandenbempt: “Ik ben geen dokter, maar het frappeerde mij dat er ineens een aantal blessures waren zonder contact. Al kan dat ook een perceptie zijn."

"Standard-coach Montanier komt in nauwe schoentjes na verlies tegen Moeskroen"

Na het verlies thuis tegen Moeskroen en de 4 op 21 komt Standard-coach Philippe Montanier in nauwe schoentjes. Vandenbempt: “Ik las in de Franstalige pers dat er zaterdag een woordenwisseling was op training tussen de harde kern van de supporters – dat kon blijkbaar ondanks alle maatregelen - en de coach. Als die dan een keer een antwoord geeft in plaats van zich te laten uitschelden, dan blijkt hij hautain te zijn.”

Vandenbempt kan zich niet voorstellen dat ex-coach en boegbeeld Michel Preud’homme, die in het bestuur zit, weer zou overnemen. "Er wordt gewag gemaakt van een piste met Mbaye Leye (zijn vroegere T2, red) met eventueel Preud’homme daarboven als een soort raadgever.”

“Er wordt Montanier heel wat aangewreven. Het is een, clichématig gezegd, typisch Franse coach. Die speelt zoals heel wat ploegen in Frankrijk vanuit een stevige organisatie met 3 – al was het vaak 5 – achterin. Dat is “te behoudend” voor een club als Standard. Tegen Gent, Genk, Club Brugge en Anderlecht was het allemaal zeer gesloten.”

En het enigma Carcela helpt de zaak van Montanier ook al niet vooruit.