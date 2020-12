Elise Mertens: "De kleine procentjes die me scheiden van top 10 wegwerken"

Op 1 toernooi na heeft ze alle toernooien van de coronakalender gespeeld. Ze haalde de finale in Praag en Linz, de halve finale in Cincinnati en de kwartfinale op de US Open. "Die laatste prestatie gaf me de meeste voldoening. Ik ben heel blij dat ik toen in de 1/8e finale tegen Kenin een van mijn beste matchen heb gespeeld."

Welgeteld 1 dag vakantie nam Elise Mertens, toen ze half november een punt zette achter het voorbije - door corona - zwaar gehavende seizoen. Hoe kijkt ze terug? "Het jaar 2020 begon nog normaal in januari en februari mét supporters. Van maart tot augustus was er dan die lockdown, voor sommigen nog langer."

"Corona? Mezelf, team en mensen rondom veilig houden"

"Ik denk dat we ook niet te veel mogen nadenken, want dan gaan we in paniek slaan. Ik heb alles geprobeerd om het veilig te houden en de passie van de sport nog te kunnen beoefenen."

Corona beheerste het voorbije jaar en zal ook nog (een deel van) het komende jaar bepalen. Mertens stapte vliegtuig in en uit en ging hotels en clubs binnen en buiten, onderging de ene na de andere test. "Ik heb me evenwel nooit afgevraagd waar ik mee bezig was."

"Eerst naar Abu Dhabi, dan 2 weken quarantaine in Australië"

Er was lang onzekerheid over het begin van het nieuwe seizoen, maar Mertens kreeg net voor dit interview wat meer zicht op de aanzet van 2021. En dat gebeurt niet zoals de traditie het wil down-under.

"De 1e en 2e week van januari gaan we naar Abu Dhabi (waar ook de kwalificaties voor de Australian Open zijn, red). Dat is ook voor ons een verrassing. Daarna is er een week tussen en moeten we 2 weken in quarantaine in Australië."

"We krijgen daarbij 5 uur per dag om te sporten, maar voor de rest moeten we binnenzitten. Daarna mogen we wel Australië rondgaan."

Van Abu Dhabi gaat het met z'n allen met een charter naar Australië, waar ze dan wellicht 1,5 maand in Melbourne blijven. "Ik probeer het positief te bekijken. Voor hetzelfde geld kon ik nog voor de 10e of 12e week op een rij een voorbereidingsweek doen. Ik ben blij dat er toernooien doorgaan. Ik ben iemand die graag competitie speelt."

Ze maakt dus met plezier haar koffers weer klaar. Al deed het deugd om even thuis te zijn: "Dat is mentaal heel belangrijk. De rust van Limburg, kunnen wandelen in het groen met de honden. Ik moet nu wel virtueel de vriendinnen zien, maar ik ben heel blij dat ik hier ben."