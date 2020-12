Eigenaar Moeskroen blijft "100% betrokken" ook na verkoop van Rijsel

Afgelopen weekend verkocht Gerard Lopez Ligue 1-club Rijsel aan het bedrijf Kalisto Sporting SARL, een filiaal van investeringsfonds Merlyn Partners van de Nederlander Maarten Petermann. Olivier Létang, de voormalige sterke man bij Rennes en oud-sportief directeur bij Paris Saint-Germain, is de nieuwe voorzitter.

Meteen werden er ook vragen gesteld over de toekomst van Moeskroen, dat ook eigendom is van Lopez. Vanmiddag was er een videoconferentie tussen Lopez en het bestuur van de Belgische club.

"Gerard Lopez heeft ons bevestigd dat hij wil doorgaan met Moeskroen", stelt voorzitter Patrick Declerck in een mededeling op de website van de club. "Hij is erg geïnteresseerd in de Belgische competitie en het groeipotentieel voor de jongeren. Moeskroen is zijn club en zal dat ook blijven, ondanks de verkoop van Rijsel."

Met Lille zijn er geen banden op het sportieve aspect na. Heel wat jonge spelers van Lille worden immers op Le Canonnier geplaatst om ervaring op te doen. Die sportieve samenwerking loopt nog tot juni 2021, maar staat dus los van de eigendomsrechten van de club.