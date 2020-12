In Sporza Thuismatch blikt Ruben Van Gucht terug op het bizarre sportjaar 2020 met topsporters. In de aflevering 3 is Mathieu van der Poel te gast. De alleskunner won dit jaar de Ronde van Vlaanderen na een beklijvend duel met Wout van Aert en kijkt ook al vooruit naar de Tour de France en Tokio.