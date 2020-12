Bahrain Victorious haalt eerste renner uit Bahrein naar de WorldTour

De kans is groot dat Ahmed Madan volgend seizoen sterretjes zal zien in de WorldTour, want met zijn contract bij Bahrain Victorious zet hij een forse stap in zijn tot nu toe niet bijster illustere carrière.

Madan reed de voorbije jaren voor de opleiding van de ploeg uit Bahrein, vaak in Turkije en vaak zonder de finish te halen. Maar de 20-jarige Madan heeft zijn leeftijd mee en sjeik Al Khalifa ziet alvast potentieel in zijn landgenoot.

"Ahmed heeft bij de nationale ploeg snel zijn talent getoond. Zijn passie voor het wielrennen is zijn sterkste troef. Die drive zorgt ervoor dat hij de trainingen kan afwerken die hij nodig heeft om de top te bereiken. Hopelijk is Ahmed de eerste van een hele golf wielrenners uit Bahrein."

Madan zelf bedankt in eerste instantie de sjeik. "Ik zal hard werken om Bahrein trots te maken. Dit is een kans voor mij om een hoger niveau te halen en te leren van de beste renners ter wereld."

Madan wordt bij Bahrain Victorious ploegmaat van onder meer Dylan Teuns.