5 Belgische neoprofs bij Lotto-Soudal: "Er zullen enkele sterke renners uit voortkomen"

1. Sébastien Grignard

21

Uit Bergen

3e op het EK tijdrijden voor junioren (2017) en 4e in Parijs-Roubaix voor junioren (2017) Wist-je-datje: zijn vader is producer bij RTBF

"De stille werker met een goede tijdrit"

"Grignard is een tijdrijder, die ook zijn mannetje kan staan in het Vlaamse werk", weet Kurt Van de Wouwer. "Bij de junioren was Grignard een toprenner. Hij zag zijn eerste seizoen bij de beloften helaas de mist ingaan door klierkoorts. Vorig seizoen gooide corona roet in het eten." "Grignard ligt goed in de ploeg. Als hij aan tafel zit met 6 à 7 renners, zal hij niet snel het woord nemen. Maar hij is een harde werker, je mag hem vragen wat je wil." "Een veelwinnaar zie ik niet echt in Grignard, omdat hij niet snel is aan de streep. In het tijdrijden heeft hij wel nog veel marge."

Grignard won in 2017 brons op het EK tijdrijden voor junioren.

2. Sylvain Moniquet

22

Uit Andenne

4e in de Ronde van Lombardije voor beloften (2020) en 6e in de Vredeskoers (2019) Wist-je-datje: de hellingen van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik liggen op zijn trainingsparcours.

"De klimmer die gestaag groeit"

"Moniquet is een echt klimmerstype. Hij is 4 jaar belofte geweest en heeft elk jaar een stap vooruit gezet." "Ook vorig jaar heeft Moniquet in een versnipperd 2020 vrij regelmatig gepresteerd. Hij reed toen bij de opleidingsploeg van Groupama-FDJ, daarvoor was hij aan de slag bij de opleidingsploeg van Wallonie-Bruxelles." "Waar er moet geklommen worden, komt Moniquet altijd goed uit de verf. Ik zie hem veeleer als een ronderenner dan een renner voor de klimklassiekers."

Moniquet droeg in 2020 de leiderstrui in de Ronde van de Isard.

3. Maxim Van Gils

21

Uit Wuustwezel

1e in de Alpenklassieker voor junioren (2017) en 3e in de Tour de Savoie Mont Blanc (2020) Wist-je-datje: Van Gils heeft een verleden als veldrijder. Hij eindigde 6e op het BK veldrijden voor junioren in 2017.

"De sfeermaker die het kan afmaken in een klein groepje"

"Van Gils werd als belofte een paar keer afgeremd door valpartijen. Maar dat hield hem niet tegen om 2 keer 2e te eindigen in etappes van de Giro della Valle d'Aosta Mont Blanc, een van de zwaarste rittenkoersen voor beloften." "In de omgang is Van Gils een heel toffe en aangename jongen. Hij is de sfeermaker aan tafel", weet Van de Wouwer. "Van Gils heeft punch in de benen en kan het afmaken in een klein groepje. Het lastige eendagswerk moet hem dus liggen. We zullen Van Gils ook inzetten in rittenkoersen van 1 week. Over een tweetal jaar zien we hem in een grote ronde."

Maxim Van Gils reed 3 jaar bij de beloften van Lotto-Soudal.

4. Viktor Verschaeve

21

Uit Zwijndrecht

ritzege in de Tour de Savoie Mont Blanc (2020) en 2e in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften (2019) Wist-je-datje: In december huurde Verschaeve een huisje in Benissa (Spanje), samen met ploegmakkers Brent Van Moer en Florian Vermeersch en Sport Vlaanderen-Baloise-renner Alex Colman. De opvolgers van Jonge Benen (Stuyven, Wellens, De Bie en Vervaeke)?

"Meesterpieker die kan mikken op ritzeges en klimklassiekers"

"Verschaeve had afgelopen seizoen last van een liesblessure, maar door een operatie deze winter zou dat moeten zijn verholpen", vertelt Van de Wouwer. "Op termijn zie ik hem in staat om te mikken op ritzeges in een grote ronde. Verschaeve kon bij de beloften ook enorm goed pieken naar de klimklassiekers. Hij is dan heel gefocust." "Bij de profploeg van Lotto-Soudal is hij herenigd met zijn maatje Brent Van Moer. De 2 jonkies wonen dicht bij elkaar in de buurt en gaan vaak samen trainen. Dat is altijd een extra motivatie."

5. Xandres Vervloesem

20

Uit Massenhoven

1e in de Ronde van de Isard (2020), 2e in de E3 Harelbeke voor junioren (2018) en 5e in Gent-Wevelgem voor junioren (2018) Wist-je-datje: Vervloesem verhuisde enkele jaren geleden naar Sittard (Nederland), omdat hij bij de opleidingsploeg van Sunweb aan de slag ging.

"De student met een uitstekend recuperatievermogen"

"Vervloesem is de jongste van onze 5 Belgische neoprofs. In 2019 reed hij bij de opleidingsploeg van Sunweb, maar na gezondheidsproblemen is hij bij onze belofteploeg terechtgekomen." "Ik beschouw Vervloesem vooral als een klimmer. Hij heeft een goed recuperatievermogen, rittenwedstrijden zijn dus helemaal zijn ding." Bij de junioren was Vervloesem na Evenepoel en Van Wilder de 3e sterke Belg op internationaal vlak. "Ik denk dat er nog veel rek op zit bij Vervloesem. Hij studeert trouwens ook nog milieu- en natuurwetenschappen."

Vervloesem won vorig jaar de Ronde van de Isard, Vandenabeele ging met de bolletjestrui naar huis.

Nieuwkomers bij Lotto-Soudal Filippo Conca (Ita) neoprof Sébastien Grignard neoprof Andreas Kron (Den) van Riwal Kamil Malecki (Pol) van CCC Sylvain Moniquet neoprof Harry Sweeny (Aus) neoprof Maxim Van Gils neoprof Viktor Verschaeve neoprof Xandres Vervloesem neoprof

Van de Wouwer: "Zuur dat Vandenabeele weg is"

"Van de 5 Belgische neoprofs steekt niemand er echt bovenuit", vindt Van de Wouwer. "Ze zullen niet allemaal een topcarrière maken. Maar ik ben er zeker van dat er op termijn enkele sterke renners uit voortkomen." "Het is enkel jammer dan Henri Vandenabeele geen prof zal worden bij ons. Ik vond het heel zuur toen ik hoorde dat hij naar Team DSM trekt. We hebben nochtans het nodige gedaan om hem te houden." "Vandenabeele zou bij ons alle kansen krijgen. Maar je kan niemand verplichten om te blijven." Lotto-Soudal zag in het verleden ook al topbeloftes zoals Laurens De Plus en Ilan Van Wilder prof worden bij een ander team. "Er zou een systeem moeten komen met opleidingsvergoedingen. Maar dat is iets waar ze al jaren over spreken", besluit Van de Wouwer.