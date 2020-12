Wout van Aert rijdt komend weekend ook in Heusden-Zolder en Dendermonde

De veldrit in Dendermonde is nieuw op de Wereldbeker-kalender. Wout van Aert en Mathieu van der Poel pronkten tot gisteren nog niet op de deelnemerslijst. Maar Van Aert heeft vandaag zijn deelname bevestigd.



Daags voordien kunnen we wel weer een driestrijd krijgen, want zowel Van Aert, Van der Poel als Pidcock zullen meestrijden in de Superprestige-cross van Heusden-Zolder.

Woensdag is Van Aert ook nog aan het werk te zien in Herentals. De andere veldritten op zijn programma zijn de GP Sven Nys (01/01), het BK (10/01), de Flandriencross (23/01) en het WK (31/01). Mogelijk komen er nog crossen bij de komende weken.