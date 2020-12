Wout van Aert: "Mijn zoon hoeft absoluut geen coureur te worden"

"Ik kijk met heel veel plezier terug op 2020", glimlacht Wout van Aert bij de collega's van Karrewiet.

"Het was een bijzonder jaar. Ik denk dat het voor heel veel mensen geen plezierig jaar was, maar voor mij is dat toch een beetje anders."

"Ik heb het beste jaar uit mijn carrière gehad en we verwachten binnenkort ons eerste zoontje."

"2020 heeft in het teken gestaan van de zwangerschap. Sportief en privé is alles dit jaar heel vlot verlopen."

Heeft Van Aert dan zo goed gepresteerd omdat hij zweeft op die babywolk? "Dat kan, ja."

"Ik merkte toch al snel dat het iets met mij deed. Ook al is ons kindje er nog niet, de baby helpt je wel een beetje om de zorgen van elke dag te vergeten."

"Het is leuk om naast de koers nog iets te hebben. Dat heb je anders ook wel, maar die voorbereiding is toch intens. En ik hoop dat hij mij dezelfde kracht blijft geven als hij geboren is."