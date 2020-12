Weldra zit er een bondscoach in Extra Time: Vidarsson zal tekenen bij IJsland

Vidarsson stelde zich bij het begin van de aflevering nog voor als de coach van de IJslandse beloften, maar dat zal de laatste keer geweest zijn. Hij werd de voorbije weken genoemd als een van de kandidaten om Erik Hamren op te volgen en de kogel is (bijna helemaal) door de kerk.

"Morgen wordt de zoektocht naar een nieuwe bondscoach afgerond, denk ik", verklapte hij. "Het is nog niet officieel en als er nog niets getekend is, blijf ik voorzichtig. Maar in principe was dit de laatste keer dat ik beloftecoach heb kunnen zeggen."

"Houd het wel nog stil", voegde Vidarsson er nog met een kwinkslag aan toe. Eidur Gudjohnsen, ex-speler van Club en Cercle, maar ook van onder meer Barcelona, wordt zijn assistent. "Ja, we gaan het samen doen. Voorlopig blijf ik ook nog technisch directeur, maar het is de bedoeling dat dat verandert."

Hij blijft toch ook nog analist in Extra Time? "Als je mij blijft vragen." Zijn eerste match wordt in en tegen Duitsland. "Dat moet je winnen", vindt Filip Joos. "Die hebben immers net met 6-0 verloren van Spanje."